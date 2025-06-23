Кредитные бюро стран-членов ACIP подпишут Меморандум о взаимопонимании

Кредитные бюро стран, входящих в Ассоциацию поставщиков кредитной информации Евразии (ACIP), подпишут завтра Меморандум о взаимопонимании и обмене кредитными данными.

Кредитные бюро стран, входящих в Ассоциацию поставщиков кредитной информации Евразии (ACIP), подпишут завтра Меморандум о взаимопонимании и обмене кредитными данными.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления ACIP, руководитель казахстанского First Credit Bureau Руслан Омаров на I Международной конференции по кредитной отчетности в Баку.

"Это станет первым шагом к созданию полноценного механизма обмена информацией между странами-участниками", - отметил он.

По словам Омарова, каждый форум ассоциации объединяет национальные кредитные бюро: "Мы обсуждаем актуальные вопросы с теми, кто отвечает за финансовую инфраструктуру в своих странах. Обмениваясь опытом, мы повышаем качество финансовых решений и обеспечиваем прозрачность".

"Кредитные бюро играют системообразующую роль, формируя зону доверия между финансовыми институтами. При этом защита информации и ее использование только участниками рынка остаются приоритетом", - добавил он.