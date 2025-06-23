Кредитное бюро Молдовы намерено вывести продукт электронной подписи на рынок Азербайджана

Кредитное бюро Молдовы разработало новый продукт электронной подписи, соответствующий стандартам ЕС, и стремится внедрить его на азербайджанском рынке.
Как сообщает Report, об этом заявил основатель и руководитель бюро Вячеслав Мирза на I Международной конференции по кредитной отчетности в Баку.
"Разработка заняла три года и потребовала 30 тыс. евро. Основная сложность заключалась в отсутствии специалистов, способных создать электронную подпись по стандартам EIDAS", — отметил он.
По его словам, без сотрудничества с участниками действующей системы сертификации создать продукт, полностью соответствующий EIDAS, практически невозможно.
Стандарт EIDAS обеспечивает признание электронных подписей в странах Евросоюза и направлен на повышение безопасности цифровых документов.