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Кредитное бюро Молдовы намерено вывести продукт электронной подписи на рынок Азербайджана

Кредитное бюро Молдовы намерено вывести продукт электронной подписи на рынок Азербайджана Кредитное бюро Молдовы разработало новый продукт электронной подписи, соответствующий стандартам ЕС, и стремится внедрить его на азербайджанском рынке.
Финансы
23 июня 2025 г. 15:31
Кредитное бюро Молдовы намерено вывести продукт электронной подписи на рынок Азербайджана

Кредитное бюро Молдовы разработало новый продукт электронной подписи, соответствующий стандартам ЕС, и стремится внедрить его на азербайджанском рынке.

Как сообщает Report, об этом заявил основатель и руководитель бюро Вячеслав Мирза на I Международной конференции по кредитной отчетности в Баку.

"Разработка заняла три года и потребовала 30 тыс. евро. Основная сложность заключалась в отсутствии специалистов, способных создать электронную подпись по стандартам EIDAS", — отметил он.

По его словам, без сотрудничества с участниками действующей системы сертификации создать продукт, полностью соответствующий EIDAS, практически невозможно.

Стандарт EIDAS обеспечивает признание электронных подписей в странах Евросоюза и направлен на повышение безопасности цифровых документов.

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Версия на английском языке Moldovan Credit Bureau seeks to introduce its product to Azerbaijani market
Версия на азербайджанском языке Moldovanın Kredit Bürosu öz məhsulunu Azərbaycan bazarına çıxarmağa çalışır

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