Кредитные союзы в Азербайджане завершили год с убытком

Кредитные союзы Азербайджана получил чистую прибыль в размере 0,7 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

В прошлом году операционные доходы кредитных союзов составили 2,4 млн манатов, операционные расходы - 1,1 млн манатов, отчисления на специальные резервы – 1,9 млн манатов, выплаты по налогу на прибыль – 0,1 млн манатов.

По состоянию на 1 января активы кредитных союзов составили 16,6 млн манатов, из которых 14,9 млн – выданные клиентам чистые кредиты.

На конец прошлого года обязательства союзов составили 6,5 млн манатов, полученные кредиты – 6,3 млн манатов, балансовый капитал - 10,1 млн манатов, уставный капитал - 8,5 млн манатов.