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Кредитные долги родственников военных, погибших в ходе антитеррористических мероприятий, могут быть погашены

Кредитные долги родственников военных, погибших в ходе антитеррористических мероприятий, могут быть погашены Банки Азербайджана могут погасить кредитную задолженность близких родственников военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий.
Финансы
6 октября 2023 г. 16:32
Кредитные долги родственников военных, погибших в ходе антитеррористических мероприятий, могут быть погашены

Банки Азербайджана могут погасить кредитную задолженность близких родственников военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий.

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил председатель Общественного Объединения "Ассоциация банков Азербайджана" Закир Нуриев.

"Кредитная задолженность родственников военнослужащих, погибших в 44-дневной Отечественной войне, была погашена за счет совместного сотрудничества с Фондом YAŞAT. Мы предложим погасить кредитную задолженность близких родственников военнослужащих, погибших в ходе локальных антитеррористических мероприятий", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda antiterror tədbirlərində şəhid olmuş hərbçilərin qohumlarının kredit borcu silinə bilər

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