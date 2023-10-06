Кредитные долги родственников военных, погибших в ходе антитеррористических мероприятий, могут быть погашены

Банки Азербайджана могут погасить кредитную задолженность близких родственников военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий.

Банки Азербайджана могут погасить кредитную задолженность близких родственников военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий.

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил председатель Общественного Объединения "Ассоциация банков Азербайджана" Закир Нуриев.

"Кредитная задолженность родственников военнослужащих, погибших в 44-дневной Отечественной войне, была погашена за счет совместного сотрудничества с Фондом YAŞAT. Мы предложим погасить кредитную задолженность близких родственников военнослужащих, погибших в ходе локальных антитеррористических мероприятий", - сказал он.