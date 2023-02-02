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Кредитная группа ЕС инвестировала 362 млн евро в страны Восточного партнерства

Кредитная группа ЕС инвестировала 362 млн евро в страны Восточного партнерства В 2022 году кредитная группа Европейского союза (ЕС) - Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Европейский инвестиционный фонд (ЕИФ) финансировали в страны Восточного партнерства (Азербайджан, Грузия, Армения, Беларусь и Молдова) 362 миллионов евро.
Финансы
2 февраля 2023 г. 18:19
Кредитная группа ЕС инвестировала 362 млн евро в страны Восточного партнерства

В 2022 году кредитная группа Европейского союза (ЕС) - Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Европейский инвестиционный фонд (ЕИФ) финансировали в страны Восточного партнерства (Азербайджан, Грузия, Армения, Беларусь и Молдова) 362 миллионов евро.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЕИБ.

Согласно отчету, общее финансирование кредитной группы ЕС составило 72,45 миллиарда евро, из которых 65,15 миллиарда евро были проектами внутри ЕС и 9,18 миллиарда проектами за пределами ЕС.

Кроме того, 65,15 млрд евро общего финансирования пришлось на ЕИБ, а 9,18 млрд евро - на ЕИФ.

Общий объем инвестиций кредитной группы ЕС составил 230 миллиардов евро. А "зеленое" финансирование составило 58% от общего объема инвестиций.

За отчетный период Европейский инвестиционный банк и Европейский инвестиционный фонд инвестировали 17,93 млрд евро в инновационный, цифровой и человеческий капитал, 20,86 млрд евро в устойчивую энергетику и природные ресурсы, 17,31 млрд евро в устойчивое развитие городов и регионов и 16,35 млрд евро в малые и средние предприятия.

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Версия на азербайджанском языке Aİ-nin kredit qrupu Azərbaycanın yerləşdiyi regiona 362 mln avro investisiya yatırıb

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