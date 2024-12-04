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KPMG: Затраты банков на предотвращение киберпреступности превышают причиненный ею ущерб

KPMG: Затраты банков на предотвращение киберпреступности превышают причиненный ею ущерб Затраты банков на предотвращение киберпреступности примерно в 3,5 раза превышают ущерб, причиненный кибермошенниками.
Финансы
4 декабря 2024 г. 12:51
KPMG: Затраты банков на предотвращение киберпреступности превышают причиненный ею ущерб

Затраты банков на предотвращение киберпреступности примерно в 3,5 раза превышают ущерб, причиненный кибермошенниками.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель директора службы кибербезопасности на Кавказе и в Центральной Азии международной аудиторской компании KPMG Толга Озтюрк на VIII Международном банковском форуме в Баку.

По его словам, основными жертвами киберпреступности являются малообразованные люди старше 60 лет.

Представитель KPMG отметил, что 55% киберпреступников тратят менее 100 долларов на организацию кибератак. Кроме того, по словам Озтюрка, мошенники совершают аферы через подарочные сертификаты, таким образом, гражданам следует быть более внимательными при их приобретении.

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Версия на азербайджанском языке KPMG: Bankların kibercinayətləri önləmək üçün xərcləri kibercinayətkarların vurduğu zərərdən çoxdur

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