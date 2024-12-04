KPMG: Затраты банков на предотвращение киберпреступности превышают причиненный ею ущерб

Затраты банков на предотвращение киберпреступности примерно в 3,5 раза превышают ущерб, причиненный кибермошенниками.

Затраты банков на предотвращение киберпреступности примерно в 3,5 раза превышают ущерб, причиненный кибермошенниками.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель директора службы кибербезопасности на Кавказе и в Центральной Азии международной аудиторской компании KPMG Толга Озтюрк на VIII Международном банковском форуме в Баку.

По его словам, основными жертвами киберпреступности являются малообразованные люди старше 60 лет.

Представитель KPMG отметил, что 55% киберпреступников тратят менее 100 долларов на организацию кибератак. Кроме того, по словам Озтюрка, мошенники совершают аферы через подарочные сертификаты, таким образом, гражданам следует быть более внимательными при их приобретении.