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Котировки золота стабилизировались на снижении доходности облигаций США

Котировки золота стабилизировались на снижении доходности облигаций США Котировки золота стабилизировались в четверг на фоне снижения доходности американских гособлигаций. Инвесторы также демонстрируют осторожность в ожидании данных о рабочих местах вне сельского хозяйства США, который может дать представление о дальнейшей тр
Финансы
4 августа 2022 г. 10:05
Котировки золота стабилизировались на снижении доходности облигаций США

Котировки золота стабилизировались в четверг на фоне снижения доходности американских гособлигаций. Инвесторы также демонстрируют осторожность в ожидании данных о рабочих местах вне сельского хозяйства США, который может дать представление о дальнейшей траектории повышения процентных ставок ФРС.

Как передает Report, спот-цена на золото осталась на уровне 1 767,39 доллара за унцию. На торгах в США фьючерсы на золото подорожали на 0,4% до 1 783,90 доллара за унцию.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США отступила от однонедельного максимума, понизив альтернативные издержки владения золотом.

Между тем, доллар продолжает торговаться у максимумов недели, ограничивая рост котировок золота.

Ранее на этой неделе представители ФРС просигнализировали сохранение твердого намерения повысить процентные ставки до уровня, при котором они будут более существенно сдерживать экономическую активность и инфляцию, достигшую самого высокого уровня с 1980-х годов.

Повышение процентных ставок снижает привлекательность золота, которое не приносит процентного дохода.

После выхода на этой неделе двух сильных отчетов о состоянии экономики США внимание инвесторов направлено на ожидаемый в пятницу отчет о рабочих местах, который может прояснить перспективу ужесточения денежно-кредитной политики ФРС для борьбы с устойчивой инфляцией.

Спот-цена на серебро снизилась на 0,4% до 19,97 доллара за унцию, на платину — на 0,2% до 896 долларов за унцию, а на палладий — на 0,3% до 2 011,42 доллара за унцию.

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