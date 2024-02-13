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Котировки на Токийской бирже вышли на самый высокий за 34 года уровень

Котировки на Токийской бирже вышли на самый высокий за 34 года уровень Котировки на Токийской фондовой бирже (ТФБ), вернувшей себе в начале 2024 года статус крупнейшей в Азии, вышли на самый высокий за последние 34 года уровень.
Финансы
13 февраля 2024 г. 10:59
Котировки на Токийской бирже вышли на самый высокий за 34 года уровень

Котировки на Токийской фондовой бирже (ТФБ), вернувшей себе в начале 2024 года статус крупнейшей в Азии, вышли на самый высокий за последние 34 года уровень.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные по итогам закрытия торгов.

Ключевой индекс ТФБ Nikkei прибавил 2,89%, выйдя на отметку в 37 963,97 пункта - самый высокий уровень с января 1990 года. При этом единовременно котировки превысили психологически важную отметку в 38 тыс. пунктов - в последний раз такой показатель на ТФБ достигался также в январе 1990 года.

Главный фактор роста - мощный подъем на финансовых площадках США, на которые привычно ориентируются инвесторы в Японии. В частности, индекс S&P 500, объединяющий крупнейшие по капитализации компании США, впервые в истории Нью-Йоркской фондовой биржи превысил 5 тыс. пунктов.

Котировки в Токио также пошли вверх на фоне положительных статистических данных от местных компаний, работающих в сфере полупроводников - они существенно улучшили прогнозы по прибыли. В частности, акции крупнейшего японского производителя полупроводников Tokyo Electron на этом фоне взлетели почти на 13%.

Курс доллара к японской иене продолжает оставаться на высоком уровне, что выгодно многим крупным японским компаниям, ориентирующимся на внешние рынки. В ходе торгового дня он укрепился на 0,1%, выйдя на отметку в 149,54-149,55 иены за доллар.

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Версия на английском языке Japan's Nikkei cruises to 34-year peak, briefly breaching 38,000 range

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