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Котировки Credit Suisse упали более чем на 63% при открытии торгов

Котировки Credit Suisse упали более чем на 63% при открытии торгов Акции швейцарского банка Credit Suisse упали на 63,7% при открытии торгов на цюрихской бирже в понедельник, а акции банка UBS - на 8,77%.
Финансы
20 марта 2023 г. 13:38
Котировки Credit Suisse упали более чем на 63% при открытии торгов

Акции швейцарского банка Credit Suisse упали на 63,7% при открытии торгов на цюрихской бирже в понедельник, а акции банка UBS - на 8,77%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила швейцарская телекомпания RTS.

Ранее сообщалось о том, что крупнейший банк Швейцарии UBS купил Credit Suisse за 3 млрд франков (3,24 млрд долларов).

19 марта Федеральный совет (правительство) Швейцарии одобрил приобретение Credit Suisse банком UBS и предоставил гарантии национальному регулятору страны с целью выделения ликвидности Credit Suisse. Сумма сделки по поглощению составит 3 млрд франков (3,24 млрд долларов). Ранее Credit Suisse опубликовал доклад, в котором признавалась слабость внутреннего контроля. Генеральный директор банка Ульрих Кёрнер в интервью агентству Bloomberg сообщил о продолжающемся оттоке клиентов.

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Версия на английском языке Credit Suisse shares fall over 63% at opening of trading

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