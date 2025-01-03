Кот-д'Ивуар стал акционером ЕБРР

17:32

Кот-д'Ивуар стал 76-м акционером Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Как сообщает Report со ссылкой на ЕБРР, страна подала заявку на присоединение к банку в августе 2023 года, а совет управляющих утвердил ее членство в октябре того же года.

Как страна-бенефициар, Кот-д'Ивуар получит финансовую и политическую поддержку ЕБРР.

Президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо отметила, что банк планирует в 2025 году начать деятельность в африканских странах к югу от Великой пустыни.

Министр финансов и бюджета Кот-д'Ивуара Адама Кулибали заявил, что членство его страны в этом банке создает хорошие возможности для реализации политики развития.

"Кот-д'Ивуар намерен сотрудничать с ЕБРР для финансирования структурных проектов и борьбы с глобальными проблемами, такими как изменение климата. ЕБРР также будет выступать в качестве катализатора финансирования частного сектора в Кот-д'Ивуаре", - заключил министр.