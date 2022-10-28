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Королевский монетный двор Британии начал выпуск монет с изображением Карла III

Королевский монетный двор Британии начал выпуск монет с изображением Карла III Британский Королевский монетный двор (КМД) начал выпуск монет номиналом в 50 пенсов с изображением нового короля Великобритании Карла III.
Финансы
28 октября 2022 г. 10:24
Королевский монетный двор Британии начал выпуск монет с изображением Карла III

Британский Королевский монетный двор (КМД) начал выпуск монет номиналом в 50 пенсов с изображением нового короля Великобритании Карла III.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщает газета The Daily Telegraph.

Всего в нынешнем году будет отчеканено 9,6 млн монет, дизайн которых разработал скульптор Мартин Дженнигс. Они поступят в обращение в декабре.

Как утверждает директор музея КМД Кевин Клэнси, "начинается новая эра, большинство британцев впервые увидят профиль нового монарха на монетах". В знак уважения к королеве Елизавете II (1926-2022), правившей в течение рекордных в британской истории 70 лет и 7 месяцев, на реверсе монеты будет изображен ее портрет.

Королевский монетный двор ранее проинформировал, что монеты с изображением Елизаветы II останутся в обращении наряду с новыми и будут легальным платежным средством до тех пор, пока, согласно информации Банка Англии, не будут изношены или повреждены. В настоящее время в Соединенном Королевстве циркулирует около 27 млрд монет с профилем покойной королевы.

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Версия на азербайджанском языке Britaniyada üzərində III Çarlzın təsviri olan sikkələrin buraxılmasına başlanılıb
Версия на английском языке UK Royal Mint starts issuing coins carrying image of King Charles

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