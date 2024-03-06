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Консорциум инвесторов продал акции оператора Лондонской фондовой биржи на $2,4 млрд

Консорциум инвесторов продал акции оператора Лондонской фондовой биржи на $2,4 млрд Группа инвесторов с участием Blackstone и Thomson Reuters продала акции London Stock Exchange Group Plc (LSEG), оператора Лондонской фондовой биржи (LSE), примерно на 1,9 млрд фунтов стерлингов (2,4 млрд долларов).
Финансы
6 марта 2024 г. 13:29
Консорциум инвесторов продал акции оператора Лондонской фондовой биржи на $2,4 млрд

Группа инвесторов с участием Blackstone и Thomson Reuters продала акции London Stock Exchange Group Plc (LSEG), оператора Лондонской фондовой биржи (LSE), примерно на 1,9 млрд фунтов стерлингов (2,4 млрд долларов).

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс".

В частности, консорциум реализовал институциональным инвесторам 15,9 млн акций по цене 89,8 фунта каждая, говорится в сообщении консультировавших его банков.

Также он продал 5,6 млн бумаг по цене 89,17 фунта за штуку самой LSEG в рамках обратного выкупа, сообщила последняя.

Акции LSEG дорожают на 2,3% на торгах в среду до 92,5 фунта за штуку.

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