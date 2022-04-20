О нас
Аудио новости

Консорциум инвестфондов США хочет купить австралийского оператора больниц

Консорциум инвестфондов США хочет купить австралийского оператора больниц Консорциум во главе с американской инвестиционной компанией Kohlberg Kravis Roberts (KKR) сделал предложение о покупке австралийского оператора частных больниц Ramsay Health Care.
Финансы
20 апреля 2022 г. 15:33
Консорциум инвестфондов США хочет купить австралийского оператора больниц

Консорциум во главе с американской инвестиционной компанией Kohlberg Kravis Roberts (KKR) сделал предложение о покупке австралийского оператора частных больниц Ramsay Health Care.

Как передает Report, об этом сообщило Reuters.

Сумма предложения составляет 14,9 млрд долларов США, и сделка, если она состоится, станет крупнейшей для Австралии в нынешнем году

Переговоры о покупке находятся на начальной стадии. Предложенная цена за одну акцию включает 37%-ю премию к стоимости акций Ramsay на закрытии последних торгов. Крупнейший акционер австралийской компании Paul Ramsay Foundation, владеющий долей 18,8%, уже заявил о поддержке передачи этого предложения акционерам. После появления сообщений о потенциальной сделке акции Ramsay взлетели на 30%.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке US investment fund consortium willing to buy Australian hospital operator

Самое важное

Госкомитет: На съезде азербайджанцев мира в Шуше будут приняты важные решения
Госкомитет: На съезде азербайджанцев мира в Шуше будут приняты важные решения
20 апреля 2022 г. 12:21
Президент Кыргызстана: Мы готовы к сотрудничеству с нашими азербайджанскими братьями
Президент Кыргызстана: Мы готовы к сотрудничеству с нашими азербайджанскими братьями
20 апреля 2022 г. 12:07
Минобороны Азербайджана обратилось к военнослужащим, желающим получить жилье
Минобороны Азербайджана обратилось к военнослужащим, желающим получить жилье
20 апреля 2022 г. 11:00
Спикер ММ: Азербайджан проводит восстановительную работу по возвращению вынужденных переселенцев на родные земли
Спикер ММ: Азербайджан проводит восстановительную работу по возвращению вынужденных переселенцев на родные земли
19 апреля 2022 г. 21:53
Спикер: Армения подвергла вандализму все наши исторические, культурные и религиозные памятники
Спикер: Армения подвергла вандализму все наши исторические, культурные и религиозные памятники
19 апреля 2022 г. 21:00
В связи с «Тертерским делом» арестованы еще несколько человек
В связи с «Тертерским делом» арестованы еще несколько человек
19 апреля 2022 г. 15:53
Закир Гасанов выразил соболезнования Хулуси Акару
Закир Гасанов выразил соболезнования Хулуси Акару
19 апреля 2022 г. 13:16
Вице-спикер Милли Меджлиса: V Съезд азербайджанцев мира в Шуше – международное событие
Вице-спикер Милли Меджлиса: V Съезд азербайджанцев мира в Шуше – международное событие
19 апреля 2022 г. 12:36
Госдеп США поставил жирную точку на Минской группе ОБСЕ
Госдеп США поставил жирную точку на Минской группе ОБСЕ
19 апреля 2022 г. 11:02
Эрдоган: Освобождение азербайджанских земель создает важную возможность для мира в нашем регионе
Эрдоган: Освобождение азербайджанских земель создает важную возможность для мира в нашем регионе
18 апреля 2022 г. 22:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi