Консорциум инвестфондов США хочет купить австралийского оператора больниц

Консорциум во главе с американской инвестиционной компанией Kohlberg Kravis Roberts (KKR) сделал предложение о покупке австралийского оператора частных больниц Ramsay Health Care.

Консорциум во главе с американской инвестиционной компанией Kohlberg Kravis Roberts (KKR) сделал предложение о покупке австралийского оператора частных больниц Ramsay Health Care.

Как передает Report, об этом сообщило Reuters.

Сумма предложения составляет 14,9 млрд долларов США, и сделка, если она состоится, станет крупнейшей для Австралии в нынешнем году

Переговоры о покупке находятся на начальной стадии. Предложенная цена за одну акцию включает 37%-ю премию к стоимости акций Ramsay на закрытии последних торгов. Крупнейший акционер австралийской компании Paul Ramsay Foundation, владеющий долей 18,8%, уже заявил о поддержке передачи этого предложения акционерам. После появления сообщений о потенциальной сделке акции Ramsay взлетели на 30%.