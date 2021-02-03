Конкурент биткоина продолжает бить рекорды стоимости

Этому способствует растущая активность на рынке деривативов, трейдеры достаточно позитивно настроены в отношении альткоина и его рыночной капитализации

Криптовалюта Ethereum ставит рекорд за рекордом стоимости на общем всплеске интереса к цифровым деньгам, сейчас её цена растёт более чем на 10% за сутки, превышая 1,5 тысячи долларов США.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 12.00 (по бакинскому времени) среды стоимость Ethereum растет на 10,57%, до 1 566 долларов США. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance Ethereum дорожает на 8,67%, до 1 543 долларов США. Динамика приводится за сутки. В предыдущий раз Ethereum достиг своего исторического ценового максимума 19 января — 1 428 долларов США.

"Ethereum продолжает бить все рекорды по достижению своего исторического ценового максимума. Этому способствует растущая активность на рынке деривативов, трейдеры достаточно позитивно настроены в отношении альткоина и его рыночной капитализации", — прокомментировал РИА Новости директор Binance в России Глеб Костарев.

Эксперт при этом отметил, что при том что сильные ценовые скачки наблюдаются у многих криптовалют, в большей степени это происходит благодаря Ethereum, который добавил оптимизма всей криптоотрасли.

Между тем самая популярная криптовалюта, биткоин, в свою очередь, поддерживает этот "бычий" рост и торгуется на уровне 36 500 долларов США, прибавляя около 6,5%.

"Мировое бизнес-сообщество обсуждает преимущества технологии блокчейна и децентрализованных финансов. Так, владелец Dallas Mavericks Марк Кьюбан заявил, что "ходлеры" BTC (долгосрочные инвесторы в биткоин — ред.) — отличный пример для подражания, а также заявил, что в будущем традиционные акции будут размещены на блокчейне", — заключил Костарев.