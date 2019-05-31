Компенсации по долларовым кредитам можно получить и после 31 мая

Граждане, которые по каким-либо причинам не получили компенсации по долларовым кредитам, смогут это сделать и после 31 мая.

Об этом в ответ на запрос Report заявил пресс-секретарь Палаты надзора за финансовыми рынками Азербайджана Эльшан Аллахвердиев.

"Сегодня истекает срок исполнения указа президента Ильхама Алиева "О дополнительных мерах по урегулированию проблемных кредитов физических лиц". Однако некоторые граждане еще не получили компенсации. Они смогут сделать это позже", - сказал он.

Представитель палаты также рассказал о деятельности Апелляционной комиссии: "На данный момент в комиссию обратилось около 25 тыс. граждан. Из них 12 тыс. были рассмотрены, ответы отправлены в их личные кабинеты. Рассмотрение обращений отнимает некоторое время. Все они будут рассмотрены в порядке очередности. Гражданам рекомендуется периодически проверять свои личные кабинеты".