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    ​Компания "Южный газовый коридор" осуществит эмиссию облигаций в феврале

    Эмиссия прогнозируется в объеме 2 млрд. долларов

    Баку. 28 января. REPORT.AZ / Компания "Южный газовый коридор" в феврале планирует размещение эмиссии облигаций на международных рынках. 

    Как сообщает Report, об этом сказал министр финансов Самир Шарифов на сегодняшней пресс-конференции.

    Министр отметил, что эмиссия прогнозируется в объеме 2 млрд. долларов.

    Он отметил, что государство может предоставить гарантии по этим облигациям: "Компания "Южный газовый коридор" уже привлекла финансового консультанта. Также выбраны ведущие менеджеры по выпуску облигаций. Это три банка - Citi Bank, UniCredit и JP Morgan".

    Отметим, что министерству экономики принадлежит 51% акций компании "Южный газовый коридор", SOCAR- 49%. 

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