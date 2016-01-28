​Компания "Южный газовый коридор" осуществит эмиссию облигаций в феврале

Баку. 28 января. REPORT.AZ / Компания "Южный газовый коридор" в феврале планирует размещение эмиссии облигаций на международных рынках.

Как сообщает Report, об этом сказал министр финансов Самир Шарифов на сегодняшней пресс-конференции.

Министр отметил, что эмиссия прогнозируется в объеме 2 млрд. долларов.

Он отметил, что государство может предоставить гарантии по этим облигациям: "Компания "Южный газовый коридор" уже привлекла финансового консультанта. Также выбраны ведущие менеджеры по выпуску облигаций. Это три банка - Citi Bank, UniCredit и JP Morgan".

Отметим, что министерству экономики принадлежит 51% акций компании "Южный газовый коридор", SOCAR- 49%.