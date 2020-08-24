Компания Standard Insurance объявлена банкротом

В соответствии с требованиями законодательства, добровольные страховые договоры будут аннулированы, в страховые взносы - возвращены клиентам

Страховая компания "Standard Insurance", лицензия которой была аннулирована Центробанком 19 мая нынешнего года, объявлена банкротом.

Как сообщает Report, соответствующее постановление принял 29 июля Бакинский коммерческий суд.

В настоящее время в страховой компании создается ликвидационная комиссия. Комиссию возглавит исполнительный директор Бюро обязательного страхования Рашад Ахмедов.

В соответствии с требованиями законодательства, добровольные страховые договоры будут аннулированы, в страховые взносы - возвращены клиентам.