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Report Georgia

Компания Standard Insurance объявлена банкротом

Компания Standard Insurance объявлена банкротом В соответствии с требованиями законодательства, добровольные страховые договоры будут аннулированы, в страховые взносы - возвращены клиентам
Финансы
24 августа 2020 г. 15:49
Компания Standard Insurance объявлена банкротом
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Страховая компания "Standard Insurance", лицензия которой была аннулирована Центробанком 19 мая нынешнего года, объявлена банкротом.

Как сообщает Report, соответствующее постановление принял 29 июля Бакинский коммерческий суд. 

В настоящее время в страховой компании создается ликвидационная комиссия. Комиссию возглавит исполнительный директор Бюро обязательного страхования Рашад Ахмедов.

В соответствии с требованиями законодательства, добровольные страховые договоры будут аннулированы, в страховые взносы - возвращены клиентам.

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Версия на азербайджанском языке “Standard Insurance” müflis elan edilib, Ləğvetmə Komissiyası yaradılır

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