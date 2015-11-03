​Компания PASHA Heyat оплатила ипотечную задолженность умершего лица

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Страховая компания PASHA Heyat осуществила очередную страховую выплату по виду страхования жизни заемщиков кредита.

Как сообщает Report со ссылкой на службу по связям с общественностью компании, в связи с кончиной лица, взявшего кредит в одном из действующих в стране банков, страховая компания PASHA Heyat выплатила по назначению страховую сумму в размере 47 600 манатов.

Отметим, что с начала года до сегодняшнего дня по связанным с ипотечными кредитами страховым случаям выплачено примерно 185,9 тыс. манатов.