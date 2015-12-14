Компания Gala Sigorta стала членом БОС

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ ОАО Gala Sigorta вошла в число участников Бюро обязательного страхования (БОС). Как сообщает Report со ссылкой на БОС, компания Gala Sigorta включена в реестр страховых компаний-участниц БОС для осуществления таких видов страхования как обязательное страхование недвижимого имущества и обязательное страхование гражданской ответственности в связи с эксплуатацией недвижимого имущества.

Тем самым, количество компаний-участниц Бюро достигло 16-ти. На сегодняшний день членами БОС являются Ateshgah Sigorta, Standard İnsurance, AtaSigorta, Xalg Sigorta, Pasha Sigorta, AXA Mbask, AzSigorta, Alfa Sigorta, Azersigorta, Mega Sigorta, Silk Way Insurance, Azerbaijan Industry Insurance, Pasha Heyat Sigorta, Gala Heyat Sigorta и Ateshgah Heyat Sigorta.