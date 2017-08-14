Компания Atasigorta начала сотрудничество с Unicapital

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ ОАО "Инвестиционная Компания Unicapital" назначена новым андеррайтером страховой компании Atasigorta.

Об этом сообщает Report со ссылкой на страховую компанию.

В сообщении говорится, что 20 июня этого года на внеочередном общем собрании акционеров Atasigorta принято решение о внесении изменений в пункты 22 и 25 проспекта эмиссии акций (номер госрегистрации AZ1003005183 от 28 октября 2014 года). В роли андеррайтера размещения выступало ООО Brokdil-AZ, однако после аннулирования лицензии указанной компании новым андеррайтером Atasigorta назначена Инвестиционная Компания Unicapital.