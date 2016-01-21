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    ​Компания Alfa Sigorta включена в реестр страховщиков "Зеленой карты"

    Страховая компания с сегодняшнего дня включена в реестр

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ ОАО Alfa Sigorta, являющееся участником Бюро обязательного страхования Азербайджана (БОС), 21 января включено в реестр страховщиков, обладающих правом осуществлять деятельность в рамках системы "Зеленая карта". Как сообщает Report, об этом говорится в распространенной БОС информации.

    Лицензия Alfa Sigorta на обязательное страхование автотранспортных средств возобновлена 18 января.

    Отметим, что страховщики могут с 1 января оформлять зеленые карты только в Иран и Турцию, так как пока двусторонние соглашения Азербайджана вступили в силу с этими двумя странами. Дата вступления в силу соглашений со странами, входящими в Европейскую экономическую зону, станет известна после 18 февраля 2016 года. 

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