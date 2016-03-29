​Компания Ak Yatırım обнародовала финансовый прогноз по Petkim Holding

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Компания Ak Yatırım повысила рыночную стоимость акций крупнейшего актива Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - нефтехимического холдинга Petkim с 4,13 до 4,78 турецких лир (TRY) сроком на 12 месяцев.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в отчете Ak Yatırım доходы Petkim за 2016 год увеличены с 498 до 628 млн. TRY с учетом налоговых, амортизационных и процентных отчислений. В отчете отмечается, что чистая прибыль Petkim составит приблизительно 442 млн. турецких лир. Несколько ранее этот показатель был равен 386 млн. турецких лир.

Согласно отчету, волатильность курса TRY/USD положительно влияет на Petkim: "Клиенты отдают предпочтение компании по той причине, что она обеспечивает клиентов продукцией в более краткосрочном периоде по сравнению с конкурентами. Основной акционер Petkim - SOCAR Turkey планирует превратить полуостров Алиага в промышленный центр. Инвестиционный план SOCAR принесет большие преимущества Petkim".

В документе отмечается, что рост доходов в 2016-2019 годах с учетом налоговых, амортизационных и процентных отчислений составит 10% и достигнет 307 млн. долларов: "Совокупные доходы холдинга по проектам Petlim, ветряных электростанций, Petkojen, нефтеперерабатывающего завода Star составят 307 млн. долларов. В предстоящем периоде холдинг будет регулярно выплачивать дивиденды. Решением Правления Petkim с 27 июня за каждую акцию будут выплачиваться дивиденды в размере 0,315 лир. Выплата высоких дивидендов продолжится в ближайшие годы".