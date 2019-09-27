Компании США потеряли 223 млрд долларов из-за ожесточенных споров в офисах

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Текучесть кадров, вызванная напряженной обстановкой на рабочем месте, лишила американские компании почти четверти триллиона долларов за прошедшие пять лет.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного Обществом управления человеческими ресурсами (Society for Human Resource Management, SHRM, штат Вирджиния).

Согласно материалам, текучесть кадров из-за "токсичной" атмосферы в офисе стоила американским компаниям 223 млрд. долларов США за прошедшие пять лет, что на 24% больше по сравнению с периодом с 2008 по 2012 год.

SHRM считает, что данный показатель может продолжить расти в связи с нынешней политической ситуацией в США,.

"Разногласия, которые мы уже наблюдаем на рабочем месте, усилились в несколько раз", - сказал президент и главный исполнительный директор SHRM Джонни Тейлор-младший на следующий день после объявления спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси о начале процедуры для определения, есть ли основания для объявления импичмента президенту США Дональду Трампу.

Растущая напряженность в коллективе в связи с политическими спорами вынуждает сотрудников отдела кадров брать на себя новые обязанности, отмечается в исследовании.

"Мы должны разбираться с политическими спорами на работе, хотя раньше HR-менеджеры никогда этим не занимались", - сказал Д.Тейлор.

Опубликованное в прошлом году исследование кадрового агентства Robert Half International показало, что 22% сотрудников вступали в "оживленные дискуссии с коллегами" в ходе последних президентских выборов в США. Еще 15% сказали, что их продуктивность упала из-за разговоров о политике.