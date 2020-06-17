Компании семьи Али Гасанова задолжали государству

Часть компаний, принадлежащих семье главы ликвидированного отдела по общественно-политическим вопросам Администрации Президента Али Гасанова, имеет налоговую задолженность в размере 208 тыс. манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.

Налоговые долги компаний нижеследующие:

№ Название компаний Сумма долга (в манатах) 1 ООО Kaspi Liseyi 182 055,86 2 ООО Araz Teleradio 17 459,54 3 ООО Kaspi Global 8 562,63 4 ООО Международный пресс-центр 1 337,40 5 ООО Golden Prince 18,69 6 ООО Kaspi Education 0,00 7 Kaspi Co 0,00 8 ООО Kaspi Mətbuat Yayımı 0,00 9 Редакция газеты Kaspi 0,00 10 ООО Kaspi-AZ 0,00 11 ООО Kaspi-EC 0,00 12 ООО Mətbuat Evi 0,00

Всего 208 096,72

Все компании, кроме Kaspi Liseyi, зарегистрированы по адресу г. Баку, Сабаильский район, улица Фикрета Амирова, 1. Их возглавляют жена А.Гасанова Сона Велиева, его сын Шамхал Гасанли и близкий родственник Азер Велиев.