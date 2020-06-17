Компании семьи Али Гасанова задолжали государству

Часть компаний, принадлежащих семье главы ликвидированного отдела по общественно-политическим вопросам Администрации Президента Али Гасанова, имеет налоговую задолженность в размере 208 тыс. манатов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.
Налоговые долги компаний нижеследующие:
|№
|Название компаний
|Сумма долга (в манатах)
|1
|ООО Kaspi Liseyi
|182 055,86
|2
|ООО Araz Teleradio
|17 459,54
|3
|ООО Kaspi Global
|8 562,63
|4
|ООО Международный пресс-центр
|1 337,40
|5
|ООО Golden Prince
|18,69
|6
|ООО Kaspi Education
|0,00
|7
|Kaspi Co
|0,00
|8
|ООО Kaspi Mətbuat Yayımı
|0,00
|9
|Редакция газеты Kaspi
|0,00
|10
|ООО Kaspi-AZ
|0,00
|11
|ООО Kaspi-EC
|0,00
|12
|ООО Mətbuat Evi
|0,00
|Всего
|208 096,72
Все компании, кроме Kaspi Liseyi, зарегистрированы по адресу г. Баку, Сабаильский район, улица Фикрета Амирова, 1. Их возглавляют жена А.Гасанова Сона Велиева, его сын Шамхал Гасанли и близкий родственник Азер Велиев.