Visa и MasterCard снизят комиссии по картам в ЕС

Евросоюз обязует платежные системы Visa и MasterCard снизить комиссии за трансакции по банковским картам, выпущенным за пределами ЕС.

Об этом передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ".

"Это поможет снизить цены на ведение бизнеса для европейских ритейлеров", - заявила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, которую цитирует AFP.

В Еврокомиссии уточнили, что взимаемые с держателей Visa и MasterCard сборы снизятся в среднем на 40%.

Ранее российские ритейлеры попросили Федеральную антимонопольную службу РФ возбудить дело против Visa и MasterCard. Как считают представители бизнеса, платежные системы пользуются своим доминирующим положением на рынке, когда устанавливают тарифы на эквайринг.