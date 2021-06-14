Коллекторское агентство: C начала пандемии число обращений физлиц выросло

Во всем мире распространена практика обращения банков, компаний или магазинов, осуществляющих продажи в кредит, к коллекторским фирмам за урегулированием своих проблем. При этом они либо продают свои долговые портфели коллекторской компании частично или п

Во всем мире распространена практика обращения банков, компаний или магазинов, осуществляющих продажи в кредит, к коллекторским фирмам за урегулированием своих проблем. При этом они либо продают свои долговые портфели коллекторской компании частично или полностью, либо направляют их в коллекторскую компанию для погашения долга.

Report представляет интервью с директором коллекторского агентства BOA Самиром Мустафаевым:

- Почему банки вынуждены отдавать свои проблемные кредиты коллекторским компаниям на аутсорсинг?

- В отличие от банка, мы не начисляем дополнительные проценты по долгу клиента. Мы даем клиенту время, чтобы он мог погасить свой долг в удобное время. Но банки не могут этого сделать. Даже если они это делают, начисляют проценты. Наша компания была создана с целью помочь клиенту. Потому что 90% должников хотят погасить свой долг. Просто банк не может помочь им так, как можем это сделать мы.

- Разве банки сами не могут создать такую услугу?

- Кредитный портфель банков имеет большой объем. В этом случае должна быть создана дополнительная горячая линия, сотрудники, которые будут этим заниматься. Банку также необходимо иметь отдельного юриста. А все это требует дополнительных затрат. Поэтому банкам не выгодно заниматься этим самостоятельно. А во-вторых, сбор денег – это не работа сотрудников банка. Они не могут выполнять эту работу профессионально, происходят задержки. Во многих странах мира эту работу осуществляют коллекторские компании. И у нас к нам обращаются многие банки.

- Какой опыт в этой сфере имеется в этих зарубежных странах?

- По сравнению с зарубежными странами, у нас не очень распространено обращение к коллекторским компаниям. Когда мы создали эту компанию десять лет назад, мы изучили опыт коллекторских фирм в некоторых зарубежных странах. В России, Турции, ОАЭ банки через какое-то время продают долговой портфель коллекторским компаниям. Например, коллекторская компания предлагает банку продать ей многомиллионный долговой портфель за 10 тыс. долларов США. Если банку выгодно, он соглашается на сделку. В этих странах данный процесс регулируется законом. У нас этой практики нет, банки передают часть своих проблемных долгов коллекторским компаниям. В то же время у нас не принят закон о коллекторских компаниях. Несколько лет назад этот вопрос был поднят. Думаю, что через определенное время подобный закон будет принят.

- Какие изменения произошли в структуре обращений к вам по проблемным кредитам после пандемии?

- Наши текущие долги не являются новыми задолженностями. Наш портфель состоит из старых долгов, которые относятся к 4-6 годам ранее. Мы собираем старые долги правовыми способами, в судебном порядке, удержанием с заработной платы. До пандемии к нам обращались много банков. Сейчас же число этих обращений несколько сократилось. Потому что в банках наблюдается снижение объема выдачи кредитов. Однако запросы от физических лиц значительно возросли. Также увеличилось количество обращений от компаний, продающих электрооборудование, магазинов, торгующих предметами домашнего обихода, мебелью. Любой, у кого имеется долговой договор, может обратиться к нам.

- Со сколькими банками сейчас сотрудничаете?

- До пандемии с нами сотрудничали все закрытые банки и, кроме того, 17 банков и НКО. В настоящее время с нами работают 6 банков и НКО. Мне кажется, что некоторые банки уже сами этим занимаются.

- В какой форме регулируете работу с клиентами?

- Мы в основном ведем работу в правовой плоскости. Это дела, в отношении которых имеются судебные решения. Долги удерживаются с заработной платы должника, и эта работа проводится совместно с судебными приставами. Предварительно с клиентами проводят просветительскую беседу.

- Как должники воспринимают вмешательство коллекторских компаний в проблему задолженности?

- Должники нормально воспринимают деятельность коллекторских компаний. Когда Вы правильно относитесь к клиенту и предлагаете ему нормальные условия, в большинстве случаев у него возникает желание погасить свой долг. Все эти процессы происходят в рамках закона. Мы стараемся, чтобы и банк, и клиент остались довольны.

- Сколько процентов долгового портфеля банки обычно переправляют Вам?

- У нас нет такой информации. Банки переправляют нам определенную часть проблемных долгов. Это, как правило, "мертвые" долги. Через месяц после того, как мы организуем погашение долга, между нами и банком составляется акт, и нам выплачивается комиссия.

- Какова сумма комиссии?

- Работа оценивается по-разному. Есть долги и десятилетней, и годичной давности. Комиссионные проценты удерживаются в зависимости от долга. Здесь учитывается несколько критериев. Мы смотрим на общую задолженность и устанавливаем комиссионные на основе этих критериев.

- Банки дают Вам лимит времени на погашение долга?

- Нет. Ни в одной стране мира нет такой практики, чтобы банк устанавливал лимит для коллекторской компании. Быстрое погашение долга выгодно нам самим, поскольку мы получаем за это вознаграждение.