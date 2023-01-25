Количество жалоб в Государственную налоговую службу снизилось на 9%

В 2022 году количество поступивших в аппарат Государственной налоговой службы при Минэкономики жалоб было на 9% меньше, чем в 2021 году.

В 2022 году количество поступивших в аппарат Государственной налоговой службы при Минэкономики жалоб было на 9% меньше, чем в 2021 году.

Об этом Report сообщили в Госслужбе.

91% рассмотренных жалоб касается камеральных налоговых проверок, остальные - отмены финансовых санкций, налоговых задолженностей, регистрации налогоплательщиков и пр.

Всего в прошлом году в налоговые органы поступило 284 494 обращения, из которых 91,3 % - заявления, 8,6% - жалобы, 0,1% - предложения. Рассмотрение 98,4% поступивших обращений завершено в 2022 году, 1,6% находятся на стадии рассмотрения. Из рассмотренных обращений 66,4% нашли свое решение, на 29,4% даны соответствующие разъяснения, по остальным приняты решения в соответствии с законодательством.