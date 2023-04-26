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Количество зарегистрированных юридических лиц в Нахчыване увеличилось

Количество зарегистрированных юридических лиц в Нахчыване увеличилось В январе-марте текущего года в Нахчыванской АР был зарегистрирован 1 441 новый налогоплательщик.
Финансы
26 апреля 2023 г. 16:25
Количество зарегистрированных юридических лиц в Нахчыване увеличилось

В январе-марте текущего года в Нахчыванской АР был зарегистрирован 1 441 новый налогоплательщик.

Как сообщает Report, информацию об этом обнародовала Государственная налоговая служба при Министерстве экономики.

Согласно данным, 87,6% их них - физические лица, 12,4% - юридические лица и другие организации. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество зарегистрированных новых налогоплательщиков увеличилось в 2,3 раза, в том числе физических лиц - в 2 раза, юридических лиц - в 36 раз.

В первом квартале 40% коммерческих учреждений были зарегистрированы в электронной форме, 60% - на основании заявлений, поданных на бумажных носителях.

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