Количество зарегистрированных юридических лиц в Нахчыване увеличилось

В январе-марте текущего года в Нахчыванской АР был зарегистрирован 1 441 новый налогоплательщик.

В январе-марте текущего года в Нахчыванской АР был зарегистрирован 1 441 новый налогоплательщик.

Как сообщает Report, информацию об этом обнародовала Государственная налоговая служба при Министерстве экономики.

Согласно данным, 87,6% их них - физические лица, 12,4% - юридические лица и другие организации. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество зарегистрированных новых налогоплательщиков увеличилось в 2,3 раза, в том числе физических лиц - в 2 раза, юридических лиц - в 36 раз.

В первом квартале 40% коммерческих учреждений были зарегистрированы в электронной форме, 60% - на основании заявлений, поданных на бумажных носителях.