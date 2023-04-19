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Количество выданных по гослинии ипотечных кредитов в Азербайджане достигло 44 тысяч

Количество выданных по гослинии ипотечных кредитов в Азербайджане достигло 44 тысяч На сегодняшний день Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд выдал кредиты 44 000 заемщикам на сумму 2 млрд 566,533 млн манатов.
Финансы
19 апреля 2023 г. 11:02
Количество выданных по гослинии ипотечных кредитов в Азербайджане достигло 44 тысяч

На сегодняшний день Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд выдал кредиты 44 тыс. заемщиков на сумму 2 млрд 566,533 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Фонда.

Кроме того, до сих пор были выданы гарантии по бизнес-кредитам на сумму 349,759 млн манатов и 3 337 квартир были реализованы путем сдачи в аренду.

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд был создан в конце 2017 года в результате слияния ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и ОАО "Кредитно-гарантийный фонд Азербайджанской Республики" и является их правопреемником. Фонд выступает в качестве государственного агента, предоставляющего национальным финансовым учреждениям поддержку ликвидности, связанную с предоставлением долгосрочных субсидированных ипотечных кредитов и обеспечением доступа к дешевым финансовым ресурсам.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlət xətti ilə verilən ipoteka kreditlərinin sayı 44 minə çatıb

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