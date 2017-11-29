 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Количество учредителей НКО Effektivnest сократится

    Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ 29 декабря в 17:00 состоится общее собрание учредителей небанковской кредитной организации Effektivnest.

    Как сообщает Report, об этом говорится в специальном выпуске газеты “Вергиляр” министерства налогов.

    По информации, повестка дня собрания включает вопрос выхода Фуада Абдуриза оглу Мамедова из состава учредителей и вывода его средств из уставного капитала НКО, выбор внешнего аудитора для проверки эффективности финансово-хозяйственной деятельности компании за 2017 год.

    Напомним, что Effektivnest был создан в 2013 году. Его уставный капитал составляет 1,13 млн манатов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi