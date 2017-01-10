Количество учредителей MilliKart сократилось

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Находящийся в процессе ликвидации ОАО Debutbank продал 2,4%-ную долю участия в процессинговом центре ООО MilliKart.

Об этом сообщил Report источник на финансовом рынке.

По словам источника, акции проданы за 20 тыс. манатов, т.е. в 6 раз ниже номинальной стоимости в 120 тыс. манатов, компании Urbis Holding İnc., другому соучредителю MilliKart. Эта компания стала соучредителем процессингового центра в августе прошлого года, приобретя долю участия в Европейском банке реконструкции и развития.

Напомним, что Центробанк Азербайджана аннулировал лицензию Debutbank в конце 2010 года. Согласно законодательству Азербайджана, закрытые банки не могут иметь долю в капитале других юридических лиц. Таким образом, ликвидатор Debutbank принял решение о продаже его доли в MilliKart.

Таким образом, количество акционеров MilliKart сократилось с 19 до 18. Помимо вышеуказанной иностранной компании, акционерами являются и 17 местных коммерческих банков - ОАО Demirbank, ОАО Azerbaijan İndustry Bank, ОАО Bank Respublika, ОАО AtaBank, ОАО Unibank, ОАО Amrahbank, ОАО Azer-Turk Bank, ОАО Rabitabank, ОАО Turanbank, ОАО Bank of Baku, ОАО Xalq Bank и ЗАО Accessbank, а также находящиеся в процессе ликвидации Parabank, Texnikabank, Kredobank, Zaminbank и Bank Standard. В скором времени ожидается, что доля участия этих пяти банков в MilliKart также будет ликвидирована.

Отметим, что MilliKart учрежден в 2006 году с уставным капиталом 5 млн. манатов и впоследствии продан банкам.