Количество служебных автомобилей госструктур увеличилось

Количество служебных легковых автомобилей в аппаратах госструктур увеличилось вдвое.

Количество служебных легковых автомобилей в аппаратах госструктур увеличилось вдвое.

Как передает Report, об этом говорится в постановлении Кабинета министров Азербайджана о внесении изменений в постановление Кабмина от 18 июля 2011 года №120 "О совершенствовании правил использования транспортных средств в управлениях, предприятиях и организациях, финансируемых из государственного бюджета Азербайджанской Республики"

Количество служебных легковых автомобилей в аппаратах различных госструктур увеличено с трех до восьми единиц.

Согласно решению, в территориальных и местных подразделениях структур установлено наличие пяти автомобилей. До этого территориальные и местные подразделения не обеспечивались служебными автомобилями.

Постановление Кабинета министров охватывает аппараты центральных органов исполнительной и судебной властей (за исключением военных структур, служб госбезопасности, внешней разведки, правоохранительных органов и органов прокуратуры, районных (городских) судов), местные подразделения центральных органов исполнительной власти, подведомственные им органы, аппараты госагентств, госслужб и их местные подразделения, созданные при центральных органах исполнительной власти.