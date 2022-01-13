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Количество служебных автомобилей госструктур увеличилось

Количество служебных автомобилей госструктур увеличилось Количество служебных легковых автомобилей в аппаратах госструктур увеличилось вдвое.
Финансы
13 января 2022 г. 17:47
Количество служебных автомобилей госструктур увеличилось

Количество служебных легковых автомобилей в аппаратах госструктур увеличилось вдвое.

Как передает Report, об этом говорится в постановлении Кабинета министров Азербайджана о внесении изменений в постановление Кабмина от 18 июля 2011 года №120 "О совершенствовании правил использования транспортных средств в управлениях, предприятиях и организациях, финансируемых из государственного бюджета Азербайджанской Республики"

Количество служебных легковых автомобилей в аппаратах различных госструктур увеличено с трех до восьми единиц.

Согласно решению, в территориальных и местных подразделениях структур установлено наличие пяти автомобилей. До этого территориальные и местные подразделения не обеспечивались служебными автомобилями.

Постановление Кабинета министров охватывает аппараты центральных органов исполнительной и судебной властей (за исключением военных структур, служб госбезопасности, внешней разведки, правоохранительных органов и органов прокуратуры, районных (городских) судов), местные подразделения центральных органов исполнительной власти, подведомственные им органы, аппараты госагентств, госслужб и их местные подразделения, созданные при центральных органах исполнительной власти.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət qurumlarının xidməti avtomobillərinin sayı bir neçə dəfə artırılıb

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