Баку. 25 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане количество предприятий и организаций, занятых в сфере финансовой и страховой деятельности, на 1 января 2017 года составило 1 566, на начало прошлого года - 1 591.

Как сообщает Report со ссылкой на данные официальной статистики, из них 1 498 являются коммерческими организациями. Годом ранее этот показатель был равен 1 531.

Удельный вес данных предприятий в структуре субъектов хозяйствования снизился с 1,6% до 1,4%.

За год количество предприятий и организаций в Азербайджане выросло на 7% и на 1 января составило 107 358. Наибольший рост затронул такие сферы экономики, как предоставление административных и дополнительных услуг, профессиональная, научная и техническая деятельность, транспортное и складское хозяйство, размещение туристов и общественное питание, информация и связь, предоставление прочих услуг и операции по недвижимости.