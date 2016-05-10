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    ​Количество POS-терминалов в Азербайджане за месяц сократилось на 1,7 тыс. единиц

    С начала года сокращение составило 5,5 тыс. единиц

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Общее количество установленных на территории Азербайджана POS-терминалов в месячном сравнении сократилось на 2,2% или 1 687 единиц, с начала года - на 5,9% или 4 738 единиц и по состоянию на 1 апреля составило 75 563 единиц.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк, на долю Баку приходится 43 476 или 57,5%, регионов - 32 087 или 42,5% общего количества POS-терминалов.

    В месячном исчислении в столице наблюдается сокращение количества POS-терминалов на 1 236 единиц или 2,8%, в годовом сравнении - на 5 468 единиц или 11,2%. В регионах в месячном исчислении наблюдается сокращение на 451 единицу или 1,4%, с начала года - рост на 730 единиц или 2,3%.

    Отметим, что на 1 апреля 2016 года на каждые 130 человек населения пришлось по одному POS-терминалу. В начале года этот показатель составил 120 человек/терминал.

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