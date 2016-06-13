​Количество POS-терминалов в Азербайджане в этом году сократилось на 8 тысяч единиц

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Общее количество установленных на территории Азербайджана POS-терминалов за апрель сократилось на 2,12% или 1 603 единиц и по состоянию на 1 мая составило 73 960 единиц.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк, с начала года этот показатель снизился на 7,9% или 6 341 единиц, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 5,23% или 4 079 единиц.

На долю Баку приходится 42 762 или 57,8%, регионов - 31 198 или 42,2% общего количества POS-терминалов.

Отметим, что на 1 мая 2016 года на каждые 130 человек населения приходилось по одному POS-терминалу.