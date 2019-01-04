 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Количество POS-терминалов в Азербайджане увеличилось

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Количество POS-терминалов на территории Азербайджана в ноябре прошлого года увеличилось на 50 единиц и на 1 декабря составило 65 912.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана.

    По сравнению с началом года, число POS-терминалов увеличилось на 441 единицу, в годовом сравнении сократилось на 116 единиц.

    На конец ноября 38 602 POS-терминала или 56,6% расположены в столице, 27 310 единиц или 41,4% - в регионах.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi