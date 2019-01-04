Количество POS-терминалов в Азербайджане увеличилось

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Количество POS-терминалов на территории Азербайджана в ноябре прошлого года увеличилось на 50 единиц и на 1 декабря составило 65 912.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана.

По сравнению с началом года, число POS-терминалов увеличилось на 441 единицу, в годовом сравнении сократилось на 116 единиц.

На конец ноября 38 602 POS-терминала или 56,6% расположены в столице, 27 310 единиц или 41,4% - в регионах.