Количество пользователей Unibank Mobile достигло 100 тыс.

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Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Unibank Mobile, признанный лучшим мобильным банком страны по результатам исследования аналитического агентства Markswebb, увеличил количество своих пользователей до 100 тыс. Как сообщает Report со ссылкой на банк, это означает, что минимум 100 тыс. клиентов Unibank в стране могут быстро и с легкостью воспользоваться банковскими услугами в любое время, не приходя в банк.

Unibank Mobile стал более динамичным и интерактивным. Были добавлены новые функции и обновлен дизайн главной страницы. После обновления мобильного приложения на смартфоне, пользователя ожидают следующие новшества:

- Больше информации о банковских картах в цветном формате;

- Общий баланс всех карт и общий долг по кредитам;

- Общие бонусы на главной странице и возможность обмена бонусов на подарочные купоны;

- Удобное меню в нижней части главной страницы;

- Экспресс-панель для оплаты – swipe меню; в этом меню будут показаны как платежи, так и переводы денег;

- Регулярные платежи и переводы денег - возможность повторять часто используемые транзакции;

- Раздел новостей: здесь будут показаны новшества и акции, каждая новость указана цифрой в разделе “Новости”.

При оплате счетов за коммунальные услуги, государственных платежей, кредитов и других платежей через приложение Unibank Mobile пользователи зарабатывают бонусы, которые можно перенаправить на подарки и другие платежи.

Мобильный банк Unibank Mobile работает на платформах İOS и Android. Загрузить на смартфон приложение можно, перейдя по линку http://onelink.to/ffdbwf.

Подробную информацию можно получить по телефону (012) 117, на сайте банка (www.unibank.az) или на странице Facebook (www.facebook.com/unibank.az) и Twitter (https://twitter.com/unibank)