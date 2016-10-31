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    Количество обращений в связи с реструктуризацией долгов в Турции достигло рекордной отметки

    В 2011 году общий объем обращений составил 39 млрд лир

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В 2016 году в Турции зарегистрированы обращения в связи с реструктуризацией 5,3 млн долгов общим объемом 46 млрд лир (14,8 млрд долларов).

    Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил министр финансов Турции Наджи Агбал в интервью телеканалу CNN Türk.

    По словам министра, это рекордная цифра: "В последний раз в 2011 году в рамках реструктуризации объем обращений составил 39 млрд лир (22,4 млрд долларов по среднему курсу). В этот раз из-за большого количества обращений мы продлили сроки до 25 ноября. За этот период объем обращений уже составил 46 млрд лир".

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