Количество обращений в Фонд аграрного страхования увеличилось более чем на 40%

В этом году количество обращений в Фонд аграрного страхования Азербайджана увеличилось на 42%.
Как сообщает Report, об этом заявила заместитель председателя правления фонда Леман Алиева-Мамишова.
По ее словам, в этом году в фонд поступило около 1700 обращений.
"Многие из них были связаны с рисками наводнений, затоплений, ливневых дождей и града", - сказала Алиева-Мамишова.
Она также отметила, что в фонд поступила информация о нанесении ущерба на территории в 140 тыс. гектаров: "В настоящее время фонд уже начал подсчет ущерба зерновым культурам за сентябрь".