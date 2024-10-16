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Количество обращений в Фонд аграрного страхования увеличилось более чем на 40%

Количество обращений в Фонд аграрного страхования увеличилось более чем на 40%
Финансы
16 октября 2024 г. 14:01
Количество обращений в Фонд аграрного страхования увеличилось более чем на 40%

В этом году количество обращений в Фонд аграрного страхования Азербайджана увеличилось на 42%.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель председателя правления фонда Леман Алиева-Мамишова.

По ее словам, в этом году в фонд поступило около 1700 обращений.

"Многие из них были связаны с рисками наводнений, затоплений, ливневых дождей и града", - сказала Алиева-Мамишова.

Она также отметила, что в фонд поступила информация о нанесении ущерба на территории в 140 тыс. гектаров: "В настоящее время фонд уже начал подсчет ущерба зерновым культурам за сентябрь".

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Версия на азербайджанском языке Aqrar Sığorta Fonduna müraciətlərin sayı 40 %-dən çox artıb

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