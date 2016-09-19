Количество кредитных карт в Азербайджане в июле сократилось на 38 тыс. единиц

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Количество кредитных карт в Азербайджане в июле сократилось. Как сообщает Report со ссылкой на отчет Центробанка Азербайджана, в течение месяца из оборота изъято 38 тыс. единиц или 4,86% кредитных карт и на 1 августа текущего года их количество составило 744 тыс. единиц. Это на 266 тыс. или 26,3% меньше показателя на начало года.

Согласно отчету, на конец июля на долю кредитных карт пришлось 13,7% общего количества находящихся в обращении в Азербайджане платежных карт. В конце июня это соотношение было равно 14,3%.

В июле по кредитным картам выполнены 853 тыс. операции на сумму 148 млн. манатов. Объем операций в месячном исчислении вырос на 5 млн. манатов или 3,5%, количество сократилось на 54 тыс. или 6%.