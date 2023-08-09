Количество банковских счетов в Нахчыване выросло на 22%

На 1 июля этого года в Нахчыванской АР было 260 823 банковских счета.

На 1 июля этого года в Нахчыванской АР было 260 823 банковских счета.

Об этом сообщает Report со ссылкой на местное управление Центрального банка Азербайджана.

По данным, это на 22,3% больше, чем на 1 июля прошлого года.

Из банковских счетов 177 564 являются текущими, 82 232 - кредитными и 1 027 - сберегательными (депозитными). Это на 13,9 %, 45,3% и 16,4% больше, чем в годовом исчислении соответственно.

2 883 банковских счета принадлежат юридическим лицам, 257 940 - физическим лицам. Это на 35,6% и 22,1% больше, чем год назад, соответственно. 42 043 из счетов физических лиц являются счетами частных предпринимателей, что на 83,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-июне этого года в Автономной Республике было открыто 28 194 новых банковских счета, что на 2,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из новых счетов 578 принадлежат юридическим лицам, 27 616 - физическим лицам, что в 6,6 раза больше и на 3,9% меньше, чем год назад, соответственно. Из новых счетов физических лиц 4 062 являются счетами частных предпринимателей. Это также означает рост на 40,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.