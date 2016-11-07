Количество банкоматов в столице Азербайджана сокращается, в регионах - растет

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Общее количество банкоматов в Азербайджане в месячном исчислении сократилось на 1 единицу (-0,04%) , с начала года - на 149 единиц (-5,9%) и на 1 октября составило 2 545 ATM.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, 1 398 или 55% банкоматов распределено по территории Баку, 1 147 или 45% - по регионам. В сентябре в столице ликвидировано 3 банкомата, в регионах – установлено 2 банкомата.

По сравнению с началом года в столице наблюдается сокращение количества банкоматов на 104 единицы или 7%, в регионах - на 45 единиц или 3,8%. В годовом исчислении банкоматы сократились на 162 единицы или 6%, в том числе, в столице – на 124 единицы или 8%, в регионах – на 38 единиц или 3%.

Согласно отчету, на 1 октября этого года на каждые 3,8 тыс. человек населения приходился один банкомат. В начале года этот показатель был равен 3,6 тыс. человек/банкомат.

Среднемесячный объем операций, приходящихся на один банкомат, в месячном сравнении сократился на 1,8%, составив 319 тыс. манатов.