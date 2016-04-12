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    ​Количество банкоматов в Азербайджане в этом году сократилось на 130 единиц

    В годовом сравнении наблюдается сокращение на 5%

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджане сокращается общее количество банкоматов. За февраль количество банкоматов сократилось на 11 единиц или 0,43% и на 1 марта составило 2 562 единиц.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается сокращение на 60 единиц или 2,29%, с начала года - на 132 единицы или 4,9%. Отметим, что 1 424 или 55,6% банкоматов распределено в Баку, 1 138 единиц или 44,42% - по регионам.

    На 1 марта этого года на каждые 3,8 тыс. человек населения приходился один банкомат. В начале года этот показатель был равен 3,6 человек/банкомат. 

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