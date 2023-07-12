KOBİA завершила прошлый год с прибылью

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Министерства экономики завершило 2022 год с прибылью в 2,9 млн манатов.

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Министерства экономики завершило 2022 год с прибылью в 2,9 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность агентства, это в 6,3 раза меньше, чем в 2021 году.

В прошлом году операционные доходы KOBİA составили 46,574 млн манатов (на 48,2% больше, чем годом ранее), прочие доходы - 2,9 млн манатов (в 3,4 раза меньше). Расходы агентства за отчетный период составили 46,574 млн манатов (в 2 раза больше, чем за год), в том числе прочие операционные расходы - 33,943 млн манатов (в 2,8 раза больше).

На 1 января этого года активы KOBIA составили 47,613 млн манатов, что на 32,3% больше, чем годом ранее. За отчетный период обязательства агентства сократились в 2,4 раза - до 17,874 млн манатов, а балансовый капитал увеличился на 10,8% - до 29,739 млн манатов.