KOBIA: Внедрение финтеха позволяет выйти из "теневой экономики"

Внедрение финтеха расширяет доступ к финансовым ресурсам за счет меньших затрат, дает возможность выйти из "теневой экономики"

Применение цифровых финансовых услуг или финансовых технологий в Азербайджане имеет ряд преимуществ.

Как сообщает Report, об этом заявил зампред правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики Мехман Аббас на прошедшей в режиме онлайн 10-й Азербайджанской конференции по микрофинансированию на тему "Перспективы в эпоху постпандемии: шаги к цифровизации".

"Внедрение финтеха расширяет доступ к финансовым ресурсам за счет меньших затрат, дает возможность выйти из "теневой экономики", если есть экономический стимул, обеспечивает более эффективную защиту клиентов и, конечно, делает более доступным финансовые услуги при поддержке государственных структур, ответственных за вопросы кибербезопасности", - сказал он.