KOBİA наладит связь между источниками финансирования и предпринимателями

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при министерстве экономики работает над тем, чтобы облегчить доступ предпринимателей к источникам финансирования.

Об этом Report сказал председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов.

Он сообщил, что предприниматели будут иметь доступ как к внутренним, так и к зарубежным источникам финансирования: "Мы наладим связи между иностранными банками, иностранными финансовыми институтами и предпринимателями. KOBİA будет играть роль связующего моста".