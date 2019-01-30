 Наверх
    Закрыть фоторежим

    KOBİA наладит связь между источниками финансирования и предпринимателями

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при министерстве экономики работает над тем, чтобы облегчить доступ предпринимателей к источникам финансирования.

    Об этом Report сказал председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов.

    Он сообщил, что предприниматели будут иметь доступ как к внутренним, так и к зарубежным источникам финансирования: "Мы наладим связи между иностранными банками, иностранными финансовыми институтами и предпринимателями. KOBİA будет играть роль связующего моста".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi