О нас

КНР отложила введение таможенного тарифа в отношении США

КНР отложила введение таможенного тарифа в отношении США Китай продлевает на 90 дней отсрочку таможенного тарифа в размере 24% на импорт американской продукции.
Финансы
12 августа 2025 г. 05:48
КНР отложила введение таможенного тарифа в отношении США

Китай продлевает на 90 дней отсрочку таможенного тарифа в размере 24% на импорт американской продукции.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство коммерции КНР.

"С 12 августа 2025 года реализация 24% тарифа вновь будет отложена на 90 дней, при этом сохранит действие взимаемая на эти товары 10% пошлина", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Китай также примет необходимые меры для приостановки или отмены нетарифных контрмер в отношении Соединенных Штатов в соответствии с достигнутыми в Женеве договоренностями.

Напомним, что 11 августа Трамп подписал указ, который откладывает на 90 дней введение новых пошлин на импорт из Китая.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Çin ABŞ-yə qarşı gömrük tariflərinin tətbiqini təxirə salıb

Другие новости из категории

Bloomberg узнал имена трех главных кандидатов на пост главы ФРС
Bloomberg узнал имена трех главных кандидатов на пост главы ФРС
12 августа 2025 г. 00:17
Трамп отложил еще на 90 дней введение новых пошлин на импорт из КНР
Трамп отложил еще на 90 дней введение новых пошлин на импорт из КНР
11 августа 2025 г. 22:49
Частные инвестиции в экономику Азербайджана выросли почти на 17%
Частные инвестиции в экономику Азербайджана выросли почти на 17%
11 августа 2025 г. 16:00
Минфин Азербайджана подготовил презентацию об исполнении бюджета за I полугодие
Минфин Азербайджана подготовил презентацию об исполнении бюджета за I полугодие
11 августа 2025 г. 14:42
Доллар подешевел к мировым валютам на данных из США и Европы
Доллар подешевел к мировым валютам на данных из США и Европы
11 августа 2025 г. 13:15
Инвестиции в экономику Азербайджана за 7 месяцев выросли на 3,4%
Инвестиции в экономику Азербайджана за 7 месяцев выросли на 3,4%
11 августа 2025 г. 13:01
Среднегодовая инфляция в Азербайджане за 7 месяцев составила около 6%
Среднегодовая инфляция в Азербайджане за 7 месяцев составила около 6%
11 августа 2025 г. 13:00
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.08.2025)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.08.2025)
11 августа 2025 г. 09:17
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.08.2025)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.08.2025)
9 августа 2025 г. 09:40
Минфин провел очередной депозитный аукцион, разместил 200 млн манатов
Минфин провел очередной депозитный аукцион, разместил 200 млн манатов
8 августа 2025 г. 17:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi