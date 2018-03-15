Knight Frank: 45% богачей из России и стран СНГ хотят навсегда покинуть родину

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Международная консалтинговая компания Knight Frank опубликовала ежегодный отчет об элитной недвижимости и соответствующих инвестиционных трендах в мире ультрабогатых людей, имеющих состояние свыше 30 млн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, по итогам проведенного компанией опроса, 45% богачей из России и стран СНГ хотят навсегда покинуть родину.

Компания опросила около 500 ведущих компаний, занимающихся управлением активами и консалтингом подобных клиентов. Этим компаниям, представляющим около 50 000 ультра-богатых людей, был задан вопрос о том, не планируют ли их клиенты навсегда сменить страну проживания. Абсолютными лидерами по количеству богачей, желающих покинуть собственную страну, стали Россия и страны СНГ (45%), а также Латинская Америка (30%).