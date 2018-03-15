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    Knight Frank: 45% богачей из России и стран СНГ хотят навсегда покинуть родину

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Международная консалтинговая компания Knight Frank опубликовала ежегодный отчет об элитной недвижимости и соответствующих инвестиционных трендах в мире ультрабогатых людей, имеющих состояние свыше 30 млн долларов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, по итогам проведенного компанией опроса, 45% богачей из России и стран СНГ хотят навсегда покинуть родину.

    Компания опросила около 500 ведущих компаний, занимающихся управлением активами и консалтингом подобных клиентов. Этим компаниям, представляющим около 50 000 ультра-богатых людей, был задан вопрос о том, не планируют ли их клиенты навсегда сменить страну проживания. Абсолютными лидерами по количеству богачей, желающих покинуть собственную страну, стали Россия и страны СНГ (45%), а также Латинская Америка (30%). 

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