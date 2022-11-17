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Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (17.11.2022)

Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (17.11.2022) Последняя цена
Финансы
17 ноября 2022 г. 09:21
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (17.11.2022)

Последняя цена

Разница с ценой закрытия
предыдущего дня

Разница с началом года

Товар

Brent (долл/барр)

92,86

- 1,00

13,54

WTI (долл/барр)

85,59

- 1,33

8,60

Золото (долл/унция)

1 775,80

- 1,00

- 38,30

Индексы

Dow-Jones

33 553,83

- 39,09

- 2 844,25

S&P 500

3 958,79

- 32,94

- 819,94

Nasdaq

11 183,66

- 174,75

- 4 557,90

Nikkei

28 028,3

38,13

- 763,41

Dax

14 234,03

- 144,48

- 1 650,83

FTSE 100

7 351,19

- 18,25

- 51,82

CAC 40 INDEX

6 607,22

- 34,44

- 566,01

ShanghaiComposite

3 119,98

- 14,10

- 499,21

BIST 100

4 668,52

11,52

2 804,87

RTS