|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
92,86
|
- 1,00
|
13,54
|
WTI (долл/барр)
|
85,59
|
- 1,33
|
8,60
|
Золото (долл/унция)
|
1 775,80
|
- 1,00
|
- 38,30
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
33 553,83
|
- 39,09
|
- 2 844,25
|
S&P 500
|
3 958,79
|
- 32,94
|
- 819,94
|
Nasdaq
|
11 183,66
|
- 174,75
|
- 4 557,90
|
Nikkei
|
28 028,3
|
38,13
|
- 763,41
|
Dax
|
14 234,03
|
- 144,48
|
- 1 650,83
|
FTSE 100
|
7 351,19
|
- 18,25
|
- 51,82
|
CAC 40 INDEX
|
6 607,22
|
- 34,44
|
- 566,01
|
ShanghaiComposite
|
3 119,98
|
- 14,10
|
- 499,21
|
BIST 100
|
4 668,52
|
11,52
|
2 804,87
|
RTS
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (17.11.2022)Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (17.11.2022) Последняя цена
Финансы
17 ноября 2022 г. 09:21
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