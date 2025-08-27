О нас

Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (27.08.2025)

Финансы
27 августа 2025 г. 09:08
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (27.08.2025)

Последняя цена

Разница с ценой закрытия

предыдущего дня

Разница с началом года

Товар

Brent (долл/барр)

67,26

0,04

- 7,38

WTI (долл/барр)

63,27

0,02

- 8,45

Золото (долл/унция)

3 425,40

- 7,60

784,40

Индексы

Dow-Jones

45 418,07

135,60

2 873,85

S&P 500

6 465,94

26,62

584,31

Nasdaq

21 544,27

94,98

2 233,48

Nikkei

42 394,40

- 413,42

2 499,86

Dax

24 152,87

- 120,25

4 243,73

FTSE 100

9 265,80

- 55,60

1 092,78

CAC 40 INDEX

7 709,81

- 133,23

329,07

Shanghai Composite

3 868,38

- 15,18

516,62

Bist 100

11 529,81

52,01

1 699,25

RTS

1 128,95

1,66

235,73

Валюта

USD/EUR

1,1613

- 0,0029

0,1259

USD/GBP

1,3449

- 0,0031

0,0933

JPY/USD

147,9300

0,5300

- 9,2700

RUB/USD

80,5067

0,0100

- 33,0133

TRY/USD

41,0421

0,0000

5,6821

CNY/USD

7,1562

0,0000

- 0,1438
Версия на английском языке Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (27.08.2025)
Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (27.08.2025)

