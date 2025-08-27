Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (27.08.2025)

|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
67,26
|
0,04
|
- 7,38
|
WTI (долл/барр)
|
63,27
|
0,02
|
- 8,45
|
Золото (долл/унция)
|
3 425,40
|
- 7,60
|
784,40
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
45 418,07
|
135,60
|
2 873,85
|
S&P 500
|
6 465,94
|
26,62
|
584,31
|
Nasdaq
|
21 544,27
|
94,98
|
2 233,48
|
Nikkei
|
42 394,40
|
- 413,42
|
2 499,86
|
Dax
|
24 152,87
|
- 120,25
|
4 243,73
|
FTSE 100
|
9 265,80
|
- 55,60
|
1 092,78
|
CAC 40 INDEX
|
7 709,81
|
- 133,23
|
329,07
|
Shanghai Composite
|
3 868,38
|
- 15,18
|
516,62
|
Bist 100
|
11 529,81
|
52,01
|
1 699,25
|
RTS
|
1 128,95
|
1,66
|
235,73
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1613
|
- 0,0029
|
0,1259
|
USD/GBP
|
1,3449
|
- 0,0031
|
0,0933
|
JPY/USD
|
147,9300
|
0,5300
|
- 9,2700
|
RUB/USD
|
80,5067
|
0,0100
|
- 33,0133
|
TRY/USD
|
41,0421
|
0,0000
|
5,6821
|
CNY/USD
|
7,1562
|
0,0000
|
- 0,1438
